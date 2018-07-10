ATIENDEN REPORTE DE ACCIDENTE POR CAÍDA

UNIDAD 0246-B1 DE POCITOA ATIENDE REPORTE DE CAÍDA DE PERSONA CARRETERA 45 NORTE ESQ AV SIGLO XXI EN DIRECCION DE SUR A NORTE BAJANDO LA RAMPA SOLICITA APOYO PARA UN MASCULINO QUE SE CAYÓ COMO DE UNA ALTURA DE 4 MTS EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAMEDICOS INFORMAN MASCULINO DE 45 AÑOS AL MOMENTO CONSCIENTE, SIN SANGRADO, POLICONTUNDIDO SE DAN INDICACIONES Y SE ENVIA UNIDAD / RESOLUCION LA PERSONA CAYO AL INTERIOR DE UNA CISTERNA QUE SE ENCONTRABA A UN COSTADO DEL PUENTE LESIONADO -J REFUGIO PALOMAR SALAS DE 46 AÑOS CON DOMICILIO EN LA CALLE ATARJEAS 128 FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE III, ACUDE UE 09 DE PROTECCION CIVIL A CARGO DE VERONICA CARRILLO DE BOMBEROS UE 26 Y UE 39 A CARGO DEL CAPITAN FABIAN MURILLO TRASLADO EN CODIGO VERDE A LA CLINICA DEL IMSS ZONA 2.
Etiquetas: Salud y Deporte, Sección Policiaca
Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario
¡Gracias por tus comentarios!
Todas las opiniones enriquecen nuestra publicación.
Recuerda que la información policiaca que presentamos en La Grilla es enviada por las mismas corporaciones policiacas de Aguascalientes.